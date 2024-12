Blue Economy: la Liguria come porta dell’Europa

“La Liguria è il leader del Mediterraneo e questo è il tempo dell’attacco, non della difesa.” Con queste parole, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha aperto il suo intervento al XI Forum Shipping & Intermodal Transport, svoltosi nell’auditorium dell’Acquario di Genova.

Blue Economy: un’opportunità strategica

Bucci ha sottolineato l’importanza di investire nella blue economy, definendola un settore centrale per proiettare la Liguria sulla scena internazionale. “I nostri porti possono diventare la porta Sud di ingresso dell’Europa, non solo per merci e persone, ma anche per cultura, sostenibilità, subacquea e digitalizzazione”, ha aggiunto il presidente.

La Liguria si distingue per una filiera di professionalità uniche e in costante crescita, un elemento competitivo che altre regioni italiane non possiedono. Secondo Bucci, queste eccellenze rappresentano una base solida su cui costruire un futuro brillante per la regione e le nuove generazioni.

La Liguria come leader del Mediterraneo

Con uno sguardo rivolto al futuro, Bucci ha ribadito l’importanza di rimboccarsi le maniche per sfruttare questa opportunità unica. La Liguria, grazie ai suoi scali strategici e alle sue competenze distintive, si candida a essere il punto di riferimento del Mediterraneo per lo sviluppo della blue economy.

Il Forum Shipping & Intermodal Transport

L’intervento del presidente Bucci si inserisce nel contesto del XI Forum Shipping & Intermodal Transport, evento di grande rilievo per il settore. Il tema di quest’anno, “Il tempo della difesa”, ha offerto un’occasione per riflettere sulle sfide e sulle opportunità legate alla trasformazione dei trasporti e della logistica in un’ottica sostenibile e innovativa.

Un futuro sostenibile per la Liguria

Attraverso un approccio mirato alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’integrazione di nuovi modelli economici, la Liguria punta a consolidare il proprio ruolo di leadership nel Mediterraneo e a diventare un modello per lo sviluppo della blue economy in Europa.

Per rimanere aggiornati sui progetti e le iniziative legate alla blue economy in Liguria, visita il sito ufficiale della Regione.