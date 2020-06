Blitz di Azione Frontale al Tribunale di Genova

Affisso volantino con la foto del magistrato Luca Palamara

Questa notte militanti di Azione Frontale Genova, un movimento di estrema destra, hanno compiuto un blitz in Tribunale a Genova, attaccando dei manifestini sul portone d’ingresso con il volto di Luca Palamara il magistrato sospeso oggi dal Consiglio superiore della magistratura e la scritta “Perché i magistrati dello scandalo Palamara sono ancora liberi?”.

“A fronte delle ultime notizie giunte dal dipartimento giustizia – si legge in una nota di Azione Frontale – noi ci chiediamo come sia possibile ancora nessun indagato per lo scandalo che ha investito il Consiglio superiore della Magistratura, nella persona di Palamara…… È inammissibile che chi dovrebbe giudicarci secondo le leggi emanate dal parlamento ne sia al di sopra e addirittura usi il proprio potere per manipolare le sorti dei personaggi politici di turno. Come sempre sostenuto da Azione Frontale questa élite è al di sopra della politica stessa, stroncando sul nascere ogni iniziativa non (di) sinistra”…