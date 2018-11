Black Friday, alcuni consigli su come fare acquisti sicuri

Oggi è la giornta del Black Friday, la giornata della corsa agli acquisti anche se già alcune aziende hanno iniziato nei giorni scorsi e proseguiranno fino a domenica.

E’ facile farsi prendere dalla foga degli acquisti e se secondo una stima gli italiani spenderanno pro capite una media di 110 euro non bisogna farsi contagiare dall’onda degli acquisti e soprattutto stare attenti dove e come vengono fatti, soprattutto online.

A dare alcuni consigli sono gli esperti del Politecnico di Milano per evitare di cadere in trappole online o vittima di hacker.

E’ infatti importante ricordare alcune buone pratiche comportamentali, che permettono di fronteggiare potenziali minacce alla sicurezza dovute a sistemi di attacco sempre più sofisticati, ma che in definitiva fanno sempre leva sul fattore umano.

Ecco i 10 consigli di sicurezza del Politecnico di Milano.

1. Fare acquisti online solo da siti web sicuri e conosciuti. Verificare che siano indicati chiaramente i dati del venditore, con identità e indirizzo e che il rsito riporti l dicitura sull’url “https”.

2. Controllare che il sito riporti chiaramente le condizioni di vendita, comprensive di indicazioni dettagliate riguardo alle modalità e ai tempi di consegna dei prodotti, ai termini per il recesso, alla garanzia legale.

3. Non fornire mai le proprie credenziali di accesso (es. password o PIN) o altre informazioni di carattere finanziario quali i dettagli della carta di credito via email o per telefono.

4. Non utilizzare password semplici od uguali per ogni servizio.

5. Mantenere i propri dispositivi personali (pc, smartphone) costantemente aggiornati e dotati di specifiche soluzioni di sicurezza come gli antivirus.

6. Se l’offerta arriva via posta elettronica, non cliccare su link in email “sospette” in cui non è possibile individuare il mittente per non incorrere in truffe volte a carpire alla vittima informazioni riservate o per non infettare il dispositivo con malware.

7. Scaricare applicazioni per gli acquisti online solo da Store ufficiali.

8. Durante gli acquisti online non utilizzare una rete wi-fi aperta ma reti protette.

9. In caso di molteplici acquisti, verificare di frequente i movimenti del proprio conto corrente;

10. Per contenere eventuali danni, utilizzare preferibilmente carte prepagate.