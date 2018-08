Biliardo a Genova, giovani crescono: a 11 anni Davide Sini campione di pool

“L’anno scorso Davide, a soli 11 anni, è stato selezionato nella nazionale italiana ‘pupils’ per i campionati europei. Avrebbe dovuto essere solo un esordio sperando di vincere almeno una partita. Invece ha sfoderato una combattività e tecnica sorprendente qualificandosi alla fase finale in 3 specialità su 4 . Quest’anno ha vinto la prima prova del campionato regionale di serie C ed è stato notato dai tecnici della Weilu Billiard/peri-eclat che gli hanno fatto da sponsor dandogli tutta l’attrezzatura nuova”.

Riccardo Sini è orgoglioso del suo “bimbo” campione di biliardo, che si è allenato presso la 147Billiard Academy di via Merano a Genova Sestri Ponente.

“Questo riconoscimento – ha aggiunto Sini – ha dato a Davide una spinta in più e portandolo a vincere tutte le 5 prove regionali senza perdere una partita e il titolo di campione assoluto che gli ha consentito di qualificarsi alle finali Nazionali allo stadio Olimpico di Roma dal 11 al 15 di luglio e la conferma di convocazione nel team Italia per gli europei in Olanda”.

Anche quest’anno l’Accademia genovese si è confermata come la numero uno in Italia e oltre ai vari piazzamenti alle singole prove del campionato regionale (praticamente quasi sempre tutti i podi) ha portato a casa i tre titoli di campioni assoluti in Serie A con Andrea Grosso, in Serie B con Fausto Colombini e in Serie C con Davide Sini. Inoltre, Colombini frutto del vivaio genovese, è stato convocato nella nazionale italiana nella categoria Juniores.

Nell’ambito delle attività della sala di via Merano, spicca il “Progetto scuola Biliardo” che è stato promosso dalla Fibis e dal CONI e patrocinato dal MIUR. Hanno partecipato due istituti scolastici genovesi: Attilio Odero e Nino Bergese.