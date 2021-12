Bilancio, Riolfo: ok a utilizzo fondi FSC e FESR per riqualificazione Parco Roja

“L’Assemblea legislativa, in occasione della discussione sul bilancio di Regione Liguria, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che prevede di utilizzare eventuali risorse dei fondi FSC non ancora impegnate per la riqualificazione, compresa la messa in sicurezza, delle aree del Parco Roja e a sostenere attraverso le risorse residue del FESR 2014/2020 interventi di sostegno alle attività produttive dell’area e/o di quelle limitrofe.

In particolare, si tratta di un’area pianeggiante di 30 ettari da riconvertire in un distretto produttivo e in uno commerciale in base all’Accordo di Programma del 2014 tra Comune di Ventimiglia e Ferrovie dello Stato, che a oggi risulta ancora dismessa e occupata dai binari dell’ex parco ferroviario.

Quest’area rappresenta un’importante possibilità di sviluppo e rilancio per l’intero comprensorio attraverso l’insediamento di attività produttive e commerciali nell’estremo Ponente ligure”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.