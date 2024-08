Bilancio della polizia nella settimana di Ferragosto

Durante la settimana di Ferragosto, la Questura di Genova ha intensificato i controlli sul territorio con un totale di 464 pattuglie. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con i 7 commissariati sezionali e i commissariati distaccati di Chiavari e Rapallo, per far fronte all’aumento del flusso turistico e all’esodo estivo.

Queste operazioni rientrano nel Piano operativo di controllo del territorio, mirato a garantire sicurezza e incolumità sia ai residenti che ai turisti. La Sala operativa della questura ha gestito 1.702 chiamate d’emergenza, con 492 interventi effettuati.

Controlli e arresti nel centro storico e altre aree sensibili

Nel capoluogo, le forze dell’ordine hanno identificato quasi 3.000 persone e controllato 1.000 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta al centro storico di Genova, dove 40 pattuglie, comprese unità cinofile antidroga, hanno sorvegliato le zone più frequentate dai turisti. Sono stati effettuati 3 servizi straordinari anticrimine nelle aree più critiche come via di Pré, il “Ghetto” e la Darsena.

Interventi specifici e risultati delle operazioni

Durante la serata di Ferragosto, il Commissariato Prè ha controllato 5 esercizi commerciali tra via Balbi e via di Pré, identificando un uomo scomparso in un’altra regione e riaffidandolo al padre. Altri 3 servizi straordinari sono stati organizzati nelle aree di Cornigliano, Sestri Ponente, Quinto e Chiavari.

Risultati e denunce: un bilancio dettagliato

Gli interventi della polizia hanno portato a 7 arresti in flagranza di reato e a 97 denunce. Tra gli arresti, un 34enne turco rintracciato in un hotel del ponente e un 44enne albanese per inottemperanza all’espulsione. Le denunce hanno riguardato principalmente reati contro il patrimonio, il possesso di armi e reati legati agli stupefacenti.

Misure di prevenzione e espulsioni

Parallelamente, la Divisione anticrimine ha emesso 6 avvisi orali, 3 fogli di via obbligatori, 9 D.A.S.P.O., 7 daspo urbani e 7 ammonimenti del questore. Inoltre, sono stati emessi 6 decreti di espulsione e 4 ordini del questore.

L’Ufficio immigrazione ha gestito oltre 1.000 pratiche di permessi di soggiorno e l’identificazione di 200 migranti sbarcati a Genova il 16 agosto.

I servizi di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, anche in relazione al controesodo estivo.