Bilancio della Polizia Ferroviaria nella settimana di Ferragosto

Servizi antiborseggio e controlli

La Polizia Ferroviaria ha intensificato i servizi durante la settimana di Ferragosto per gestire l’aumento del numero di viaggiatori.

Dal 10 al 18 agosto 2024, sono state impiegate 366 pattuglie, di cui 335 presso le stazioni, 14 a bordo treno e 17 dedicate a specifici servizi lungolinea.

Giornalmente sono stati attuati servizi antiborseggio in abiti civili sia negli scali che sui convogli del capoluogo.

Identificazioni e controlli

Questo dispositivo ha permesso di arrestare 4 persone e indagare in stato di libertà altre 21 (inclusi 4 minori).

Inoltre, sono state elevate 8 sanzioni amministrative, segnalata 1 persona all’Autorità Amministrativa e applicate 2 Misure di Prevenzione con divieto di accesso alle aree urbane.

Complessivamente sono state effettuate circa 4.000 identificazioni e controlli di persone sospette, e rintracciati 3 minori che si erano allontanati.

Episodi di maggior rilievo

È proseguita anche l’azione di controllo coordinato interforze presso lo scalo ferroviario di Genova Principe, situato vicino al Centro Storico.

Tra gli episodi principali si segnalano l’arresto in flagranza di un cittadino tunisino per furto aggravato alla stazione di Genova Principe. Il rintraccio di due minori egiziani, uno dei quali colpito da un aggravamento e sostituzione di una misura cautelare, trovato con un coltello e deferito ai sensi della legge 110/75; e la denuncia di un minore libico per tentata rapina a bordo del treno 2125.

Presso la stazione di Genova Brignole, si segnala il rintraccio di due cittadini stranieri, entrambi accusati di ricettazione per possesso di beni rubati in precedenti furti.