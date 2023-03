Biblioteca Berio, gli incontri culturali del mese di aprile

Proseguono di mese in mese gli incontri e le attività culturali presso la Civica Biblioteca Berio in Via del Seminario 16 a Genova in pieno centro città (dietro Via Fieschi bassa). Ecco il programma di aprile

Lunedi 3 alle ore 17

Presentazione del libro “La storia di Miss Marx” di Marcella Mascarino, Jouvence, 2022

L’opera racconta la vita della figlia minore di Karl Marx, Eleanor e ripercorre le principali tappe del pensiero del grande filosofo tedesco offrendo un quadro storico e un affresco politico di un periodo cruciale per lo sviluppo del movimento operaio, che avvicina i lettori al pensiero, ma anche alle figure umane, di Marx e di Engels. Letture a cura di Marina Bonelli del gruppo teatrale l’Atelier

Mercoledi alle ore 17:30

Presentazione del libro “Sfumando sul nome di una donna” di Luca Lume, Echos edizioni, 2022

Un’estate torrida. Le ferite lasciate dalla pandemia ed echi di guerre mantengono le vite sospese, in un intersecarsi di attese. Un corpo ritrovato nella baia di New York: Milena Sensi. Un nome, un volto. Poi tutto quello che si appiccica addosso: la sua vita, quella degli altri. Ne parla insieme all’autore Elisabetta Violani, scrittrice

Mercoledi 12 alle ore 16:45

Incontro nell’ambito del ciclo “Psicomotricità e apprendimento”

A cura di G.R.A.F.I.P. (Gruppo Ricerca Azione Formazione In Psicomotricità). Ultimo incontro mercoledì 17 maggio

Giovedi 13 alle ore 17

Presentazione del libro “L’eco riflessa” di Luigi Pagliuso, De Ferrari, 2022

Un viaggio mentale senza ripensamenti né sguardi indietro, con un unico bagaglio che nasconde e custodisce l’anima costantemente agitata. Intervengono con l’autore Elena Passoni, psicologa e Simona Tarzia, giornalista

Mercoledi 19 alle ore 17

Virginia Woolf

Letture ad alta voce nell’ambito del ciclo “Donne, letteratura e poesia”. A cura del Gruppo Teatrale l’Atelier. Ultimo incontro 24 maggio

Giovedi 20 alle ore 16:30

Sui palcoscenici della Liguria

Incontri nell’ambito del ciclo “Protagonisti e registi della cultura in Liguria”. Relatori: Pino Petruzzelli, drammaturgo, regista e attore, Mauro Pirovano attore. A cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Genova. Prossimi incontri 4 e 18 Maggio

Venerdi 21 alle ore 17

Alla Terra! Problemi, proposte e soluzione per il Mondo che soffre

La Giornata Mondiale della Terra è l’occasione propizia per sensibilizzare al delicato tema che coinvolge non solo la nostra generazione, ma anche e soprattutto le future. Intervengono: Matteo Campora, Assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Paolo di Rosa, Presidente Nuova Acropoli Genova. Modera Maria Lo Giudice

Giovedi 27 alle ore 17

Cristianesimo e Islam: una fraternità possibile?

Conferenza a cura di Padre Andrea Mandonico, missionario SMA, professore alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Introduce Marino Muratore, CLMC Genova

Leggere fa vincere tutti – Berio Book Challenge

In occasione della Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura del 24 marzo la Berio propone una sfida letteraria che consiste nella lettura di 3 libri in 2 mesi di tempo, dal 24 marzo al 24 maggio 2023. Le letture dovranno appartenere a 3 categorie proposte dalla Berio:

1. Un libro giallo ambientato in Liguria

2. Un libro da cui è stato tratto un film o una serie TV

3. Un libro vincitore di un premio nazionale o internazionale

A partire dal 24 marzo, chi desidera partecipare alla sfida potrà ritirare in biblioteca l’apposita cartolina, dove segnare di volta in volta autore e titolo del libro; per ogni libro delle 3 categorie preso in prestito sarà apposto dai bibliotecari un timbro; entro il 24 maggio i lettori dovranno restituire la cartolina con i timbri attestanti l’avvenuta lettura dei 3 libri prescelti. Tutti coloro che completeranno la sfida nei tempi indicati verranno invitati a partecipare a una visita guidata “speciale” della biblioteca, con un’attenzione particolare al “dietro le quinte”, visitando luoghi che normalmente i cittadini non conoscono e tutti da scoprire.

Esposizioni e proposte di lettura

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 23 aprile e deI Maggio dei Libri 2023. Spazio BerioIdea (piano terra)

Dal 18/4

Leggiamolo “Strano”

Un’esposizione di libri curiosi e inconsueti dalle raccolte della Biblioteca Berio

Sabato 29

In Sala Chierici, Rolly Days 2023

La Nobiltà di Genova di Agostino Franzoni. Esposizione straordinaria con visite guidate

Gruppi di Lettura – Spazio BerioIdea

Gruppo Lettori Accaniti: venerdì 14 ore 16:30, giovedì 27 ore 16:30

Conversazione e lettura in genovese: venerdì 7 e 21 ore 17

I posti sono limitati, per partecipare è necessario contattare il referente del gruppo scrivendo a beriopromozione@comune.genova.it

Modalità di partecipazione alle conferenze

L’ ingresso è gratuito. Posti limitati, si consiglia la prenotazione su bibliotechedigenova.it/berio, nella sezione Eventi Biblioteca Berio

Indirizzo: Via del Seminario 16, 16121 Genova, tel. 0105576010, e-mail beriopromozione@comune.genova.it, web Portale delle Biblioteche di Genova

Marcello Di Meglio