“Non so neanche che cosa augurarvi. Non so che anno sia. Io ragiono per secoli”.

Comincia sostanzialmente così il messaggio di fine anno di Beppe Grillo, leader del M5S, pubblicato anche su YouTube e intitolato: “Discorso all’umanità 2018: siate umani!”.

Il video su Facebook, pubblicato poco prima di mezzanotte, in sei ore ha ottenuto oltre 106mila visualizzazioni.

“Ormai ho diviso la mia mente dal mio corpo – ha aggiunto Grillo – i sogni sono la battaglia che dovremo fare nel prossimo secolo”.