Belinentreffen 2023: moto e solidarietà

Con l’arrivo del nuovo anno si ripresenta puntuale l’appuntamento a due ruote più freddo della Liguria: il Belinentreffen.

Un motoraduno, che per il 2023 tocca la settima edizione, che non prevede alcuna quota di iscrizione ma, si affida l buon cuore dei motocilisti per raccogliere fondi per vari enti che operano nell’assistenza a vario titolo, in Italia ed all’estero.

Un programma semplice ma nutrito, che spazia dagli stand gastronomici all’intrattenimento musicale passando per una lotteria con premi molto interessanti e gli immancabili gadget.

“Siamo felici di questa nuova edizione”, spiega Fabrizio Mauro Scopesi mente della manifestazione, “perché con il 2022 siamo riusciti a donare ben cinquantamila euro per progetti di aiuto e sostegno a chi sia in difficoltà”.

Appuntamento allora domenica 15 gennaio a Montebruno (GE), dalle 9.30 in poi, basta seguire le indicazioni sulla strada. Sperando nel tempo clemente, gli organizzatori si aspettano un bel po’ di due ruote lungo la strada.

Per informazioni: Pagina FB 7 Raduno Belinetreffen.

Roberto Polleri