Becchi: Orlando ha perso ma Pd a Genova ha stravinto. M5S si merita di evaporare

In Liguria il candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando ha perso per via del risultato dei 5 stelle, ma non si può dire. Ognuno si occupi del proprio partito.

Però il Pd a Genova ha stravinto ed è risultato il primo partito.

Se le cose sono andate come sono andate c’è un unico responsabile: Giuseppe Conte.

Ecco questo non lo si può dire. Ebbene io l’ ho detto e lo ridico.

E dico di più: dovreste tutti andare a quel paese perché avete in breve tempo distrutto tutte quelle speranze che molti avevano riposto nel M5S.

Meritate solo di una cosa: di scomparire, di evaporare come ha detto Beppe Grillo.

Assemblea costituente di che cosa? Tutta una farsa per rilanciare Conte unico leader e cancellare Grillo e tutto il passato, Casaleggio incluso. Prof. Paolo Becchi