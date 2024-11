Bassetti nella squadra di esperti in Regione. Becchi: primo grande errore di Bucci

Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, non farà l’assessore regionale alla Sanità nella nuova giunta Bucci.

Il professore genovese e “virostar” sui social network e nelle trasmissioni televisive, noto per le sue posizioni a favore dei vaccini, risulta però in “pole position” per un incarico di rilievo nella nuova amministrazione Bucci.

Il neogovernatore ligure starebbe pensando a lui come “super consulente” o forse sottosegretario alla Sanità (quest’ultimo incarico implicherebbe però un passaggio in consiglio regionale per l’istituzione di queste figure).

Il prof. Bassetti, che non ha mai nascosto simpatie per il centrodestra, ha già riferito che accetterebbe “volentieri” un incarico nella squadra ristretta di esperti in appoggio alla Regione Liguria guidata da Bucci.

“Sarebbe il primo grande errore di Bucci” ha però commentato oggi il prof. genovese Paolo Becchi, noto per le sue posizione anti-vax e dall’inizio della pandemia da coronavirus molto critico nei confronti della “virostar” Bassetti.