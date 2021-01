Becchi contro il vaccino Pfizer. Intanto Orban prende quelli classici: cinesi e russi

“Se hai patologie pregresse e muori dopo con Covid sei morto per il Covid. Se hai patologie pregresse e muori dopo il vaccino Pfizer sei morto per le patologie pregresse. Logico, no?”.

Lo ha dichiarato oggi su twitter il prof. genovese Paolo Becchi, che da diversi giorni sta raccogliendo opinioni di esperti e analizzando gli “effetti indesiderati” del vaccino mRna (ossia Rna messaggero) di Pfizer-BioNTech in distribuzione in Europa.

“Anche Bloomberg – ha riferito in un altro ‘tweet’ il prof. Becchi – ora segnala che qualcosa non va col vaccino Pfizer”.

In tal senso, come hanno riportato ieri l’agenzia Nova e l’agenzia Mti citando Gergely Gulyas, capo della cancelleria del premier ungherese Viktor Orban, l’Ungheria ha raggiunto un accordo con la cinese Sinopharm per la fornitura di vaccini anti-Covid.

Tali vaccini cinesi, un po’ come come il vaccino anti Covid “Sputnik” realizzato dagli esperti di Putin, lo ricordiamo, non sono di tipo mRna, ma classici. Ossia, in estrema sintesi, realizzati con una combinazione di virus inattivato che risulta innocua per l’uomo perché incapace di replicarsi e di causare malattia.

L’esponente ungherese ha dichiarato che le forniture che avvengono nel quadro del programma di vaccinazione europeo sono troppo lente (le consegne settimanali ammontano a meno di 100mila dosi e servirebbero circa 30 settimane per vaccinare 3 milioni di persone a rischio) e l’Ungheria continuerà a trattare con produttori russi e cinesi per ottenere forniture aggiuntive.

Guylas ha anche affermato che Israele, la Cina e il Regno Unito, dopo l’uscita di quest’ultimo dall’Unione europea, sono stati in grado di produrre e/o procurarsi vaccini in modo più efficace della stessa UE.

“Abbiamo già praticamente un’intesa con Sinopharm – ha riferito Gulyas – la prima consegna potrebbe contare fino a un milione di dosi”.

La tempistica di tale fornitura dipende dalla rapidità con la quale l’agenzia ungherese del farmaco darà il via libera all’uso del vaccino cinese.

L’Ungheria finora ha ricevuto 129.860 dosi dei vaccini di Pfizer e Moderna, di cui circa 96.100 mila già inoculate ai pazienti. Il totale delle dosi prenotate da Budapest nel quadro dell’accordo UE è di 19,7 milioni.