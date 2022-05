BB Competition: Simone Boscariol “a punti” al Rally Piancavallo

La Spezia – Prosegue assecondando le aspettative, l’esperienza di BB Competition sulle strade dell’Alpe Adria Rally Trophy, kermesse espressa sulle prove speciali del Rally Piancavallo dello scorso weekend. Sui chilometri proposti dalla provincia di Pordenone, la scuderia spezzina è stata rappresentata da Simone Boscariol, pilota che – con Jasmine Manfredi alle note – ha concretizzato l’impegno portando la Renault Clio N5 curata in campo gara da Boscarally Team in seconda posizione di campionato, alimentando quindi prospettive importanti in vista dei prossimi appuntamenti.

Un contesto, quello del Rally Piancavallo, che ha permesso a Simone Boscariol di ottimizzare l’assetto della “trazione integrale” transalpina cercando continuità di risultato a margine della partecipazione al WithU Rally Vipavska Dolina, in Slovenia, valsa la terza posizione nella classifica di campionato. Grande, la soddisfazione del pilota pordenonese espressa all’arrivo, consapevole di aver contribuito alla spettacolarità dell’evento “di casa”, mai affrontato prima d’allora. Il prossimo appuntamento vedrà Simone Boscariol e Jasmine Manfredi interpretare le prove speciali del Hirter Rallye St. Veit, in programma tra un mese in Austria.