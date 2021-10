Battisti e Lennon a Savona con Sforzi e Cinquegrana, 10 ottobre all’Accademia Musicale di Savona #OFF del Voxonus Festival, Dalle Alpi al Mare

Battisti e Lennon a Savona con Sforzi e Cinquegrana, domenica 10 ottobre secondo appuntamento con i concerti #OFF del Voxonus Festival “Dalle Alpi al Mare”.

Protagonisti all’Accademia Musicale di Savona, in via Zara 3 (ore 10 Turno A ore 11.30 Turno B) saranno la cantante Serena Sforzi e il chitarrista Claudio Clode Cinquegrana con il concerto “Queen of Chaos acoustic set”.

Al termine di ogni turno seguirà un aperitivo offerto dall’organizzazione nel rispetto della normativa anti covid.

Serena Sforzi è cantante, insegnante di canto e operatrice musicale per bambini e ragazzi, vanta innumerevoli collaborazioni in tutta Italia, dal Teatro Chiabrera di Savona alla Portofino Band.

Ha partecipato a eventi con Dolcenera, Carlo Verdone, Valerio Scanu. Cinquegrana è insegnante di chitarra elettrica e acustica presso Filarmonica di Finale Ligure, Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea e Diamond Music School di Genova.

Attualmente collabora con Niko Congiu nei due Format Live “ElvisForever” e “VivaSanremo” e il suo repertorio spazia dal rock al pop.

Il duo eseguirà musiche di John Lennon, Lucio Battisti, Sting, Bryan Adams, Amy Winehouse, Michael Jackson, Pino Daniele.

La novità della rassegna #OFF consiste in tre appuntamenti per animare e far rivivere il quartiere Villapiana al ritmo di jazz, pop e rock.

Gli interpreti saranno sia giovani talenti sia musicisti affermati, come nel caso del concerto di domenica 10 ottobre.

“La nostra idea è portare la musica anche all’esterno dei consueti spazi culturali, un’operazione che facciamo già da anni con il Voxonus, ma il passo successivo sarà proprio il coinvolgimento dei giovani sia come spettatori sia come protagonisti”, commenta Claudio Gilio, presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Gli eventi si svolgono in parallelo con l’avvio dell’anno accademico 2021/2022 che si svolgerà in presenza nei locali dell’Accademia Musicale di Savona.

I corsi sono convenzionati con il conservatorio Vivaldi di Alessandria.

L’ingresso ha un costo di 10 € ed è gratuito fino a 18 anni, per gli allievi dell’Accademia e gli associati dell’Orchestra Sinfonica.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 019824663 e 3406172142 (anche su Whatsapp) o via e-mail: info@orchestrasavona.it. Green pass obbligatorio. Seguirà un aperitivo.