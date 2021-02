Bassetti: Sileri ha ragione, ok a passeggiate sui Navigli dei giovani con mascherina

“Condivido al 100% le parole del viceministro Pierpaolo Sileri. Se i ragazzi passeggiano all’aria aperta sui Navigli, dove sta il problema?”.

Lo ha riferito ieri all’agenzia AdnKronos il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Cerchiamo – ha aggiunto il prof. Bassetti – di evitare di contrapporre il buonsenso al ‘malsenso’. Va bene dire che bisogna evitare di affollarsi ed evitare gli assembramenti, ma se uno cammina con la mascherina e con un distanziamento dagli altri non c’è problema.

O decidiamo di chiudere le persone in casa, e ci assumiamo le conseguenze, o allora, visto che ancora non viviamo in uno Stato di Polizia, non vedo cosa ci sia di male a farsi una passeggiata”.

Il viceministro alla Salute del M5S, che è anche un medico, aveva dichiarato che “non c’è nulla di male se i ragazzi passeggiano ai Navigli, a Milano, con la mascherina correttamente indossata”.