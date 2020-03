Basket Pegli tessera il talento Keshi Promise

Nuovo arrivo nella famiglia del Basket Pegli. La presidente Antonella Traversa dà il benvenuto della società bluarancio a Keshi Promise.

Guardia/ala di 178 cm, classe 2003 di origini nigeriane ma cresciuta in Italia, Keshi cresce vicino a casa nel Raptors Mestrino e nel 2017 viene selezionata per il progetto High School Basketlab di Roma partecipando ai campionati Under 16 e disputando anche lei come le nuove compagne del Basket Pegli, con canotta Reyer, le finali nazionali lo scorso anno a Chianciano Terme.

E’ attualmente impegnata con HSBL nei campionati di A2 e Under 20 e sarà disponibile per la seconda parte di stagione per il campionato Under 18.

“Un ringraziamento particolare a Maurizio Benetollo, presidente del Raptors BasketballASD , oltre che a Marco Gatta e Giovanni Lucchesi, rispettivamente dirigente e responsabile di HSBL” afferma la presidente Traversa.