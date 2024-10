Basket, Landini al debutto e Golfo al via

La Spezia – Esordio interno per la Gino Landini Lerici sabato 12/10, ore 19.30 al Palasprint, contro il Cus Torino partito vincendo nel Girone A della Conference Nord-Ovest della Serie C maschile di basket; mentre come noto i lericini nella giornata inaugurale si sono dovuti arrendere al terzo supplementare, per 3 punti, proprio a Torino di fronte al 5 Pari.

“Il Cus torinese è ottima squadra – valuta coach Gabriele Ricci alla vigilia – con superlative individualità a cominciare da Mortarino e Marangon…persino superfluo dire che si tratta di gara difficile”.

Di seguito gli altri incontri in programma in questo secondo turno.

Abat Bra-Amici S. Mauro Torinese, Amatori Savigliano-My Basket Genova, Campus Piemonte-Granda Cuneo, Cus Ge-Area Pro2020 Piossasco, Us Livorno-D. Bosco Li e Vado Ligure-5 Pari To.

A proposito di progetto Golfo dei Poeti, di cui fa parte come risaputo la stessa Landini, 1.a giornata di Divisione Regionale 1 domenica 13 per la Golfo dei Poeti La Spezia in un Palabiagini lericino dal parquet rimesso a nuovo (ore 18): gli si oppone una Next Step Rapallo che ironia della sorte mister Edoardo Soncini considera la grande favorita del raggruppamento ligure.

A seguire le altre partite in programma in questa “overture”.

Ardita Juve-Blue Sea Lavagna, Aurora Chiavari-Cogoleto, Auxilium Pgs Genova-S. Nazario Varazze, Busalla-Tigullio Sport Team S. Margherita, Bvc San Remo-Pegli.

Nella foto trainer Ricci insieme al “vice” Soncini