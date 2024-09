Basket – Golfo dei Poeti al lavoro

Arcola – Cominciata, ad Arcola, la preparazione della Golfo dei Poeti al prossimo campionato di Divisione Regionale 1 ligure maschile (in sostanza quella che un tempo era la Serie D). La compagine porta il nome del noto e assai più ampio progetto coinvolgente pure l’Arcola stesso, la Landini Lerici e il Sarzana Basket, tutte società le quali in tale contesto distribuiscono i propri atleti fra le varie squadre del progetto: poi una squadra porta una denominazione e una un’altra, ad esempio come risaputo il complesso fresco neopromosso in Serie C vi parteciperà come Gino Landini, stessa cosa vale per quella di C femminile.

Proprio alla Landini farà in un certo senso da “serbatoio” giovanile, non a caso buona parte dei suoi giocatori giocano pure nella omonima Under 19 Gold, questa Golfo dei Poeti. Ad allenare questa specie di “U19” rinforzata è arrivato da Genova un giovanissimo allenatore di 29, quell’ Edoardo Soncini che sarà coach pure dell’Under 17 Silver della Golfo, tanto stimato da mister Gabriele Ricci a cui non a caso farà pure da “vice” alla G. Landini in C.

Soncini ha dapprima giocato fra Genova e Ovada-Al, successivamente s’è dato ad allenare e dopo un passaggio all’ Auxilium Ge nel femminile, ha fatto da “secondo” al Cus Genova dove ha lavorato anche su Under 19 e 17; a Lavagna s’è occupato di settore giovanile proprio in Divisione Regionale 1.

“Da tecnico è la mia prima esperienza veramente fuori casa – spiega Edoardo – e spero di superarla. Nel frattempo inizio soddisfatto in quanto m’hanno accordato responsabilità stimolanti, margini di crescita sia professionale che dei ragazzi a disposizione, condizioni economiche esaustive”.

Infine ecco il parco-giocatori al suo serfvizio, in vista appunto del campionato di Divisione Regionale 1, preparatore atletico Emanuel Obreja…

Playmaker – Beltrami, Di Benedetto C., Di Benedetto M., Giannanti D. e Vignali.

Guardie – Bodini e Preci.

Ali – Bombardi, Gelmuzzi, Nardi, Pizzanelli, Russo L. e Salvia.

Pivot – Giannanti L., Moscatelli, Russo M.

Meno Beltrami, Gelmuzzi, Preci, Pizzanelli, Salvia e i due Giannanti gli altri fanno parte anche della Under 19.

Nella foto Edoardo Soncini