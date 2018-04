Basket: Cus batte anche Pegli, domani tocca ad Ospedaletti

Si conclude con una vittoria al PalaCUS il girone di qualificazione ai Playoff del CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin. Avversario di giornata era Pegli di Giovanni Piastra, fanalino di coda del girone ma reduce dalla brillante vittoria esterna contro il Tigullio. Vittoria che proietta così i Biancorossi alla semifinale Playoff di Serie C Silver, già conquistata matematicamente da tempo. Avversario sabato al PalaCUS in gara-1 sarà Ospedaletti di Andrea Lupi.

«La partita aveva poco significato dal punto di vista del risultato perché noi siamo sicuri di essere primi e conosciamo già chi sarà la nostra avversaria in semifinale da qualche partita», ha dichiarato Giovanni Pansolin. «Quindi il rischio sarebbe stato quello di non affrontarla in modo corretto dal punto di vista mentale e quindi rischiare qualcosa dal punto di vista del fisico». «Dopo un inizio in cui abbiamo faticato a prendere il ritmo abbiamo avuto un ottimo approccio», continua il coach, «ci siamo distesi e abbiamo portato a termine la partita giocando abbastanza bene». In chiusura: «Abbiamo la volontà di voler competere e arrivare più avanti possibile per cercare di difendere ciò che abbiamo conquistato lo scorso anno».

TABELLINO

SERIE C SILVER

CUS GENOVA vs PEGLI 77-45 (21-14; 40-24; 64-35)

CUS GENOVA: Bianco 2, Vallefuoco N. 9, Dufour 20, Cassanello 4, Mangione 25, Bedini 5, Vallefuoco S. 5, Vicenzi, Zavaglio 2, Pampuro 2, Franconi 3. Coach: Pansolin.

PEGLI: Penna 4, Zaio A. 5, Brichetto M. 4, Gottingi 5, Corba 3, Nicoletti 8, Nsesih 3, Mozzone 2, Bochicchio 3, Pedemonte 8. Coach: Piastra.