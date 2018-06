Baseball, Cairese troppo forte per i Desperados Torino

La Cairesi continua il suo momento positivo, incrementando la striscia positiva di vittorie imponendosi per manifesta superiorità al settimo inning con il risultato di 19 a 7 contro i Desperados Torino.

I Valbormidesi schierano Buschiazzo sul monte di lancio in batteria con Marenco, Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, Bloise in terza, interbase Bellino, esterni Zaharia, Scarrone e Gandolfo, battitore designato Torello.

I biancorossi partono incerti, con la difesa che stenta a trovare il ritmo nella prima ripresa, nonostante le due eliminazioni al piatto di Buschiazzo due errori costeranno due punti, ma già dalla ripresa successiva arriva il riscatto in attacco, subito quattro punti battuti a casa da Sequera, Torello e Zaharia. Ritrovata la concentrazione la Cairese prende il largo e alla fine della terza ripresa il punteggio sarà di 15 a 5, sfruttando la buona prova corale con le valide di Bloise, Sequera, Scarrone, Sulsenti e di un Bellino in gran forma con due singoli e un doppio. Al quinto inning viene data a Baisi, lanciatore partente che godeva di una giornata di riposo, la possibilità di andare a battere, il giovane ripaga con una bella valida e un punto. Insieme a lui entrano in campo Carpentieri come esterno e Versari sostituisce Buschiazzo sul monte di lancio chiudendo la partita.

Risultato finale 19 a 5 per i biancorossi, un buon auspicio considerando che domenica prossima inizia il girone di ritorno con uno scontro impegnativo contro il Sanremo Baseball sul diamante di casa alle 15,30 .

Sempre domenica a Finale i Ragazzi under 12 difenderanno la prima posizione contro i Cubs di Albisola .