Baseball, Cairese suona la quinta nel derby con Sanremo

Prima giornata del girone di ritorno: la Cairese continua la sua galoppata e sigla la sua quinta vittoria consecutiva.

I Valbormidesi si schierano con il solito Baisi sul monte in coppia con Marenco dietro al piatto, Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, in terza Bloise, interbase Bellino, esterno sinistro Zaharia, al centro Sechi e a destra Scarrone. Baisi non si smentisce e firma ancora una prestazione maiuscola, 11 eliminazioni al piatto e un solo punto subito al sesto inning. Sechi e Marenco subito in base; a seguire il doppio di Sequera e la battuta di Zaharia che valgono 3 punti messi a segno nella prima ripresa; al quinto Sechi apre ancora con valida , spinto poi in avanti dal sacrificio di Marenco, a seguire le valide di Torello e Zaharia che portano a 6 i punti totali. Giornata di grazia per le mazze valbormidesi che con la complicità di un Sanremo poco preciso in difesa, frutteranno 10 punti. Sul finire Versari sul monte avrà il compito di contenere la reazione dei Matuziani e dopo un’incertezza iniziale chiuderà con autorità: risultato finale 10 a 4 per i padroni di casa.

Domenica prossima la partita che potrebbe decidere il campionato contro la capolista Fossano; la quale con la vittoria potrebbe ipotecare il titolo finale, la Cairese, per contro, vincendo potrebbe confermare il buon momento riscattando la partenza poco brillate di inizio stagione.