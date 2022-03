Bambini ucraini accolti nella Scuola Primaria E.Fermi di Santo Stefano Magra

Anche Santo Stefano Magra si è unita all’accoglienza diffusa in tutta Italia di bambini e ragazzi ucraini dovuta all’emergenza umanitaria scaturita dalla guerra in Ucraina. Nei giorni scorsi la Scuola Primaria E.Fermi ha infatti accolto due bambini nelle classi terza e quinta elementare e a dare loro il caloroso benvenuto sono stati gli stessi alunni della scuola santostefanese insieme all’assessore all’istruzione del Comune di Santo Stefano Chiara Battistini e alla preside Simonetta Bettinotti di ISA 12.

“I due bambini ucraini sono stati accolti con grande entusiasmo dai compagni di classe e dalle maestre che si sono adoperate per un’accoglienza calorosa – racconta Battistini – Si tratta di due fratelli che hanno trovato accoglienza insieme alla madre sul nostro territorio, ospiti di una famiglia di Santo Stefano che li ha accolti in una casa di proprietà. Voglio ringraziare pubblicamente questa famiglia che da subito ha fornito la propria disponibilità all’accoglienza per il popolo ucraino”. Mentre il marito e padre è rimasto in Ucraina, la nonna di questa famiglia ucraina oggi al sicuro, vive a Sarzana da diversi anni svolgendo l’attività di badante. “L’amministrazione – continua l’assessore – ha provveduto all’inserimento dei due nuovi alunni predisponendo alcune ore di mediazione culturale fornite dalla Cooperativa Mondoaperto. Inoltre, la madre di un bambino di origine russa che frequenta la nostra scuola si sta adoperando volontariamente per aiutare nella mediazione facendo da interprete e per questo la ringrazio”.

La lista dei ringraziamenti continua. “Un grazie di cuore alla Croce Rossa di Santo Stefano che si è resa disponibile per effettuare il trasporto da casa a scuola dei due bambini per tutto l’anno scolastico, in quanto il luogo dove vivono non è raggiungibile con il pulmino. Grazie a tutte le collaboratrici scolastiche, sempre disponibile anche in questa occasione. E grazie infine alla preside Simonetta Bettinotti, con cui mi confronto quotidianamente lavorando a stretto contatto e in grande simbiosi, e alla consigliera comunale e docente Roberta Parisi, indispensabile collaboratrice”.

L’accoglienza al popolo ucraino continua su tutto il territorio comunale con particolare attenzione ai minori che, all’occorrenza, verranno via via inseriti a scuola anche grazie alla collaborazione con i servizi sociali di Santo Stefano.