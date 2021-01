Avviso meteo per mareggiata intensa nel levante, le previsioni

Dopo l’allerta terminata su C alle ore 08.00, la giornata odierna prosegue con un avviso meteo per mareggiata intensa sulle coste di levante.

Le Previsioni meteo

Oggi, sabato 23 gennaio. Instabilità in lieve aumento in serata su C per l’approssimarsi di un fronte atlantico con possibili deboli piogge e locali rovesci nelle aree interne. Venti in rotazione e intensificazione da Sud-Ovest con valori di burrasca in serata (60-75 km/h) su A,C e estremi di B; forti meridionali su parte centrale di B e rilievi di E.

Moto ondoso in ulteriore aumento con mareggiate di Libeccio lungo le coste, intense in serata su C e parte orientale di B (altezza d’onda significativa 4/5,5 m, periodo 8-9 s).

Domani, domenica 24 gennaio. Residua instabilità al mattino su parte orientale di C con possibili piogge o locali rovesci al più moderati. Fenomeni in esaurimento in mattinata.

Venti forti 50-60 km/h da Sud-Ovest su A,C nelle prime ore; successiva rotazione dai quadranti settentrionali in mattinata con venti forti e rafficati, in particolare su BCE, parte orientale di A e sui rilievi.

In serata nuovi rinforzi forti da Sud-Ovest. Mareggiate su C e parte orientale di B nelle prime ore; moto ondoso in temporaneo calo in giornata, seguito da un nuovo aumento in serata.

Dopodomani, lunedì 25 gennaio. Locale instabilità nelle prime ore su C con possibili deboli piogge o rovesci al più moderati. Fenomeni in esaurimento nel corso della mattinata.

Venti forti 50-60 km/h da Sud-Ovest su A,C nelle prime ore con locali raffiche di burrasca; successiva rotazione dai quadranti settentrionali con venti forti e rafficati, in particolare su BCE, parte orientale di A e sui rilievi. Mareggiate al mattino su BC (localmente intense nelle prime ore