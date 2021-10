Autunno: la stagione dei funghi per eccellenza, tanti sono gli appassionati che non devono perdersi, “Alla Scoperta del Tartufo”

Autunno: la stagione dei funghi per eccellenza, da non perdere la XVIII Mostra Micologica, che coincide con l’ VIII Memorial Mario Valle “Alla Scoperta del Tartufo”, organizzate dal Gruppo Micologico Rapallo in collaborazione con l’Ente Parco dell’Aveto-Consorzio Alta Valle Sturla e con il patrocinio del Comune di Rapallo.

L’appuntamento è per domenica 24 ottobre 2021 sotto al gazebo di piazza Venezia; apertura al pubblico dalle ore 10 alle 18, ingresso gratuito.

I funghi, per l’occasione, verranno messi letteralmente sotto la lente: Marco Marasciulo, vice presidente del Gruppo Micologico Rapallo, assieme ad altri esperti micologi, sarà infatti a disposizione per l’osservazione delle spore al microscopio e per rispondere alle domande e alla curiosità dei visitatori.

In mostra si potrà invece ammirare il variegato e meraviglioso mondo dei funghi che si possono raccogliere in questo periodo. «Non è facile ipotizzare un numero preciso delle specie fungine in esposizione: molto dipende dal meteo di questi giorni, che incide sulla raccolta – spiega Cinzia Valle, presidente del Gruppo Micologico Rapallo

L’ultima mostra, realizzata a Rezzoaglio, ne ha contate 150. Speriamo quindi in un tempo propizio per poter avere in mostra almeno altrettante specie».

I buongustai potranno inoltre acquistare il tartufo: sarà infatti presente all’evento l’associazione Tartufai&Tartuficoltori Liguri di Millesimo.