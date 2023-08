Autotrasporto: ristoro di 70 mln per i cantieri in autostrada

Ristoro autotrasportatori: 70 milioni per i disagi causati dai cantieri in autostrada per l’Italia in Liguria.

È di 70 milioni di euro, il ristoro forfettario agli autotrasportatori. Sono nuovi sistemi di cashback, per gli extracosti generati dai cantieri autostradali sulle Autostrade per l’Italia in Liguria. E ‘una somma dedotta dall’accordo relativo ai ristori.

A sottoscrivere l’accordo le istituzioni liguri e genovesi, Aspi e i rappresentanti delle sigle dell’autotrasporto. I primi 35 milioni, relativi agli extracosti sostenuti nel 2022, saranno erogati entro il 31 dicembre 2023 agli autotrasportatori che hanno utilizzato l’infrastruttura di Aspi nel territorio ligure, sulla base di attestazioni che sono soggette a verifiche da parte del concessionario, nell’ambito di un tavolo tecnico ad hoc.

La seconda metà della somma, verrà invece erogata entro il 30 giugno del 2024. Ovviamente agli autotrasportatori che hanno sostenuto gli extracosti lungo il 2023, sempre sulla base di specifiche attestazioni che saranno comunque sottoposte a verifiche.

Entro il primo trimestre del 2024 verrà attivato un tavolo di monitoraggio. Questo per stabilire, le cifre ulteriori da stanziare per il prossimo anno, ai successivi cashback (ristori) da destinare alla logistica ligure.

In via sperimentale la Liguria adotterà nuovi sistemi di cashback, al momento allo studio, da aggiungere a quelli esistenti. ABov