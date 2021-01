Autostrade Liguria | Code in A12, incidente in A6

Continuano i problemi di traffico sulla A12 per la presenza di cantieri all’intersezione tra la A12 e la A7, ma non solo.

Sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova è presente una coda di 4 km tra Genova Est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori con un cantiere, che resterà attivo fino alle 22 del 12 febbraio. Di prima mattina si erano formate code sia in entrata che in uscita sempre sulla A12 a causa di lavori e dell’istituzione di una sola corsia tra Nervi e Recco.

Sulla A12 Genova-Livorno al Km 41.1 in direzione Genova, l’uscita di Lavagna è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 30 gennaio 2021 provenendo da Livorno per lavori. L’uscita consigliata provenendo da Livorno è Chiavari.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 125.8 in direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 128 in direzione Milano, è presente una coda di 3 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Bolzaneto per incidente.

Sulla A6, con un camion che si è intraversato tra Savona e Altare. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, ed è stato riaperto dopo tre ore.

Code si sono formate all’ingresso del casello di Savona.