Autostrade liguri: chiusure per interventi di manutenzioni

Informiamo che le autostrade liguri ed in particolare nei collegamento con Piemonte e Lombardia saranno chiuse per interventi di manutenzione nelle ore notturne. Proponiamo varie strade alternative per non rallentare il servizio.

A10-Genova-Savona: chiusure notturne del tratto Genova Prà-Genova aeroporto sulla A10 Genova-Savona, per eseguire interventi finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, direzione Genova, nei seguenti giorni e orari: -dalle 21:30 di lunedì 16 alle 5:30 di martedì 17 dicembre; -dalle 21:30 di mercoledì 18 alle 5:30 di giovedì 19 dicembre.

I cantieri prevedono l’ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell’utenza e di quelli antincendio accessibili ai Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili. In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7, alla stazione autostradale di Serravalle Scrivia, per proseguire in direzione di Milano.

Sulla Complanare di Savona R24, per lavori sulla A6 Torino-Savona, di competenza Autostrada dei Fiori, che comportano la chiusura del tratto Savona-Altare, verso Torino, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 15 dicembre, per chi proviene da Genova e da Ventimiglia/Savona ed è diretto verso Torino, sarà chiuso l’allacciamento con la A6 Torino-Savona.

Pertanto, chi proviene dalla A10 Genova-Ventimiglia ed è diretto verso la A6 Torino-Savona, potrà uscire alla stazione autostradale di Savona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A6 Torino-Savona, alla stazione di Altare, per proseguire in direzione di Torino.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per attività programmate sulla tratta, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, verso Serravalle/Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: -per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà proseguire sulla SS35 dei Giovi e rientrare sulla A7, alla stazione autostradale di Busalla, in direzione di Serravalle/Milano; per i mezzi pesanti: immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce fino all’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 verso Milano. ABov