La situazione alle 8.45

Se questa notte è stata riaperta l’autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, questa mattina, complice la pioggia, si presentano le solite criticità quotidiane sulle autostrade della Liguria con code e rallentamenti.

Ecco la situazione alle ore 8.45 a partire da levante

A12 Genova-Rosignano Marittimo, viene segnalata pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante, prestare attenzione.

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 31.4 in direzione Rosignano, segnalata coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova, presente pioggia tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena, prestare attenzione.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 125.8 in direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 120.7 in direzione Milano, coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 111.4 in direzione Milano, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 100.7 in entrambe le direzioni, Isola del Cantone in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 30/06/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 6 in direzione:Gravellona Toce, coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori .

A10 Genova-Savona-Ventimiglia, viene segnalata pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona, prestare attenzione.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova, coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

La situazione del traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do