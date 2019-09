Il vano motore di un autocarro ha preso fuoco sul Lungomare di Pegli ed il mezzo è rimasto bloccato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed alcune pattuglie della polizia locale del 7 distretto.

Per consentire le operazioni si messa in sicurezza e lo spostamento del mezzo in avaria, via Lungomare di Pegli è percorribile a senso unico alternato con la viabilità regolata dalle pattuglie presenti sul posto.