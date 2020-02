Auto cade da bisarca in galleria sull’Aurelia a Lavagna: due feriti

Questa mattina, intorno alle 11, una bisarca che trasportava delle auto stava passando nella galleria Sant’Anna a Lavagna, nei pressi di un cantiere Anas, quando una delle auto collocate sul pianale, si è sganciata finendo sulla macchina che procedeva dietro al mezzo pesante.

Due sono le persone rimaste ferite, mentre la via Aurelia è stata chiusa.

Sul posto i vigili urbani di Lavagna, carabinieri e ambulanze che hanno trasportato i feriti entrambi con trauma cranico e lesioni al pronto soccorso di Lavagna.

Per via della chiusura dell’Aurelia gli automobilisti devono utilizzare l’autostrada A12 che da settimane presenta forti rallentamenti per la corsia unica in seguito allo smantellamento delle barriere fonoassorbenti.