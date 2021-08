Auto a fuoco sul raccordo in direzione La Spezia, fiamme spente dai VVF

Questa sera i Vigili del Fuoco di La Spezia, sono intervenuti per l’estinzione di un incendio nella zona di via Carducci.

Per cause in via di accertamento, un’auto in marcia sul raccordo autostradale in direzione La Spezia, ha improvvisamente preso Fuoco.

Il conducente fortunatamente è riuscito a fermare l’auto, ad allontanarsi e a chiamare i soccorsi.

Sul posto è arrivata rapidamente la prima partenza dei Vigili del Fuoco con un APS ed una campagnola dotata di un modulo per l’estinzione incendi.

Le fiamme che interessavano l’auto sono state spente, sono in corso le operazioni per il ripristino della viabilità con l’ausilio dei Vigili Urbani della Spezia.