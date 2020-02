Aumento dell’acquisto di prodotti alimentari in Liguria

Coronavirus: in Liguria salgono gli acquisti di prodotti alimentari

Come in molte altre regioni d’Italia, anche in Liguria si sta registrando un aumento negli acquisti di prodotti alimentari freschi e trasformati: i rifornimenti di frutta e verdura, sono garantiti dagli agricoltori in tutte le aree del Paese con i mercati generali all’ingrosso che hanno aperto e funzionano regolarmente. I mercati di Campagna Amica Liguria continuano, inoltre, ad assicurare la possibilità di acquistare prodotti freschi e a km 0, di qualità.

E’ quanto evidenzia Coldiretti Liguria in riferimento alla corsa agli acquisti che si sta verificando in supermercati, negozi e presso i mercati degli agricoltori sparsi su tutto il territorio nazionale. La crescente preoccupazione sembra spingere molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio.