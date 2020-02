Incontro oggi presso la Prefettura di Genova

Il SAP incontra il Prefetto di Genova

Assenza D.P.I. sanitari, pulizie insufficienti, mense con qualità scadente.

In data odierna le Segreterie Regionale e Provinciale del SAP hanno incontrato il V. Prefetto Vicario, dr. Romeo, per rappresentare il forte disagio in cui versa la categoria, impegnata in prima linea nell’affrontare l’emergenza Corona virus.

Il confronto si è tenuto con il Rappresentante del Governo in quanto competente in materia.

Al Vicario del Prefetto è stato chiesto di attivarsi immediatamente per garantire un’adeguata fornitura di D.P.I. (mascherine FFP3, tute e guanti monouso…) e per avviare la procedura di affidamento dei servizi di disinfezione dei locali aperti al pubblico, locali già carenti, come noto, delle pulizie ordinarie.

La richiesta del SAP è finalizzata a mettere i poliziotti in condizione di poter ottemperare alle direttive dettate dalla circolare emanata della Direzione Centrale di Sanità, direttive utili a garantire la salute dei poliziotti e dei cittadini.

Non ultimo il problema delle mense: al Prefetto è stato segnalato che da tempo il servizio fornito non corrisponde a quanto contrattualmente pattuito, a tal punto che molto spesso manca il pane!

Il SAP ancora una volta deve evidenziare come tali disfunzioni siano da addebitare ad una carenza di fondi destinati a tali specifici temi: tutela della salute e delle normative di riferimento.

Il Vicario del Prefetto, preso atto delle giuste rivendicazioni del SAP, ha riconosciuto la fondatezza dei temi prospettati, ha assicurato che li avrebbe rappresentati al Prefetto, garantendo che nel pomeriggio odierno avrebbe ingiunto alla ditta appaltatrice gli interventi di pulizia e disinfezione previsti dalle citate circolari.

Per quanto riguarda il materiale di protezione individuale, è stato assicurato che verrà subito richiesto al Ministero una rapida fornitura di D.P.I. adeguati per quantità e tipo alle sopravvenute esigenze epidemiologiche.

In relazione alla grave situazione delle mense della Polizia, il Vicario si adopererà per verificare se la ditta appaltatrice rispetti le condizioni contrattuali.

Il SAP monitorerà attentamente l’evolversi della situazione e, in caso di risposte insufficienti a garantire la tutela della salute dei colleghi, metterà in atto tutte le iniziative possibili per informare l’opinione pubblica.