Auguri e brindisi al Bistrot Sivori a Genova con il “Club del film di Natale” il 22 dicembre ore 18:30 con ingresso libero.

Auguri e brindisi al Bistrot Sivori a Genova in salita Santa Caterina 48 r.

tel. 010 583261 oppure 010 5532054

Si parla di “The Fabelmans” di Steven Spielberg

con Francesca Savino, docente e critica cinematografica

Ingresso libero

Posti limitati

Consumazione a piacimento

Brindisi, auguri e scambio di opinioni con il Club del Film di Natale. L’ultima riunione dell’anno è una vera celebrazione del cinema.

“The Fabelmans” di Steven Spielberg ne descrive il valore insostituibile in una storia ispirata alla sua autobiografia: un bambino che ha paura di andare al cinema perché non sa come affrontare quelle immagini giganti, supera l’angoscia grazie ai genitori e nei film scopre prima il divertimento, poi il conforto, infine il rifugio.

Il film esce giovedì 22 dicembre e la proposta è assistere alla prima proiezione delle ore 15.30 al cinema Corallo (via Innocenzo IV 13) per poi raggiungere il Bistrot Sivori (salita Santa Caterina 48), dove lo scambio di opinioni a caldo inizierà alle ore 18.30, come sempre coordinato da Francesca Savino, docente, critica cinematografica e socia del Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

L’uscita è preceduta da due giorni di anteprima sabato 17 e domenica 18: al City in lingua originale (alle 21.30 sabato, alle 18.45 domenica), al Corallo doppiato (alle 21 sabato, alle 16 domenica).

Altre occasioni per vederlo e poi parlarne tutti insieme seduti intorno ai tavolini di un bar, anche solo se si è incuriositi dall’argomento o dalla situazione.

Un modo semplice e informale per scambiare le proprie opinioni in un ambiente conviviale, con l’opportunità di conoscere altri punti di vista e accrescere la propria rete di relazioni fra persone accomunate dalla stessa passione.

L’appuntamento, organizzato da Circuito, è a ingresso è libero e chi vuole può chiedere una consumazione a piacimento.

info t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com