La Sampdoria non ce la fa con la forte Atalanta, e paga la giornata non positiva di alcuni suoi giocatori; resta in partita per tutta la prima frazione, ma nella ripresa non dà mai l’impressione di potere riuscire a ribaltare il match.

L’Audio commento per la nostra Agenzia del giornalista Roberto Minoliti (cliccare sotto):