Audio I Udinese-Genoa vista dal giornalista Ricciardi

Un genoa in crescita, ben messo in campo seppur con la mancanza di ben 7 titolari, pareggia ad Udine in una gara molto importante per la classifica, visto che i friulani restano cosi con il pari nel gruppo di coda. Il grifone poteva vincere quando una bella azione di Ekuban portava il giovane centravanti genoano a tu per tu con il portiere Silvestri, ma la conclusione era purtroppo sbilenca.

Poi lo scandalo al secondo minuto della ripresa, quando l’argentino Molina, già ammonito, scalciava Rovella. Il signor (!) Meraviglia faceva finta di nulla. Il trainer locale Gotti sudava freddo e sostituiva immediatamente il suo giocatore, e queasto la dice lunga!

