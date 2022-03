Attività di prevenzione e controllo nel savonese

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Savona, quotidianamente vengono monitorate le varie aree della città, in particolare la zona della Darsena.

L’area del porto antico è oggetto di un rafforzamento di tali servizi soprattutto nelle ore serali del fine settimana, in occasione della cosiddetta movida, per garantire i momenti di divertimento e di svago, nella massima sicurezza.

Il risultato di tale attività si è concretizzato, da gennaio scorso ad oggi, nell’emissione da parte del Questore di sei provvedimenti di DASPO Urbano, a carico di altrettante persone, per episodi di violenza avvenuti in darsena, imponendo loro un divieto di accesso a quell’area per un periodo che va dai due ai tre anni.

Si tratta dei primi provvedimenti emessi in provincia, che si sono di mostrati efficace strumento di prevenzione proprio nell’ambito della mala- movida.

Inoltre, nel febbraio scorso il Questore ha emesso anche due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno a Savona per tre anni, a carico di due persone arrestate nella zona della Darsena e residenti in un’altra provincia.

Osservando infine i dati riferiti al numero delle persone controllate a Savona, dei primi tre mesi del 2022 raffrontati agli ultimi tre mesi del 2021 si è passati dalle 2000 persone controllate ad ottobre 2021 a più di 3900 nel febbraio 2022, con un trend in costante crescita.

Ed anche i dati parziali di marzo fino al 20 u.s., vedono 2894 persone controllate, confermando tale andamento, a testimonianza dell’impegno operativo messo in campo dalla Polizia di Stato, in particolare dalle Volanti e dalla Squadra Mobile della Questura che in stretta sinergia hanno consentito il raggiungimento di questi risultati.