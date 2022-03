In occasione della giornata nazionale dedicata alla memoria e all’impegno per le vittime innocenti delle mafie, il Questore della Provincia di Imperia ha partecipato ad un incontro tra le istituzioni ed i ragazzi del liceo Cassini, organizzato dal coordinamento di ‘Libera Imperia’ a Villa Magnolie, per ricordare il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1991.

Il Questore della Provincia di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, ha voluto esprimere la sua vicinanza alle vittime della mafia con le seguenti parole: “Oggi ricordiamo Livatino ma anche tutte le vittime innocenti della mafia. Il Giudice è un eroe, un martire e il suo tributo per contrastare e sconfiggere la mafia è stato decisivo. Con lui ricordiamo tanti altri come il Commissario Montano, Padre Puglisi e i giudici Falcone e Borsellino. Non dimentichiamo che quest’anno ricorre il trentennale di quelle stragi. Passi avanti ne sono stati fatti tanti, con duri colpi alla mafia, arresti, sequestri di beni e condanne. La mafia continua a esistere ed è sempre un pericolo. L’attenzione deve essere alta ed è importante che i giovani siano coscienti del problema per essere pronti ad affrontare il problema quando saranno adulti”.

Presenti all’incontro il Prefetto di Imperia Dott. Armando Nanei, il Procuratore della Repubblica Dott. Alberto Lari, il Dott. Giuseppe Cucchiara, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza che, al tempo dell’assassinio, si occupò delle indagini e il vice Sindaco di Sanremo, Costanza Pireri.

Alla conclusione, gli studenti del Liceo hanno letto l’elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.