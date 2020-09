Grazie alle risorse annunciate dall’ Ente Regione Liguria, distribuite poi dai Comuni per il servizio Scuolabus (scolari) e dall’Ente Città metropolitana per il normale servizio di trasporto in orario scolastico degli studenti, si potrà superare l’incremento delle corse.

In quest’ottica Atp ha calcolato l’incremento di cui necessita il servizio, rapportato all’orario invernale pre-Covid. Ogni giorno i mezzi di Atp percorrono 25mila chilometri, con il nuovo assetto di incrementare le corse causa Covid, occorrerà prevedere 5mila chilometri in più, cioè l’aumento del 20% delle corse quotidiane negli orari di entrata e uscita a scuola.

Atp Esercizio ha elaborato un piano d’azione per l’utilizzo di mezzi propri di riserva per coprire metà del citato aumento del 20 % e di affidarsi ai privati per la restante parte. Rispetto alle linee che necessitano di maggiori mezzi, le linee di lunga percorrenza, esempio tra Fontanabuona e Genova, dall’Aveto, la linea 25 della Val Trebbia e le due linee da Masone e da Busalla, prevedono il transito in autostrada dove non si può viaggiare in piedi. ABov