AstraZeneca, ad aprile la Liguria riceverà 60mila vaccini in meno di quelli previsti

“Purtroppo oggi pomeriggio abbiamo appreso da Roma di un taglio alle consegne del vaccino Astrazeneca per il mese di aprile. Ci rendiamo conto che non è colpa di nessuno, ma noi siamo costretti a riprogrammare per le varie categorie. Questo non vuol dire che non attiveremo quello che abbiamo già previsto, cioè l’hub alla Fiera, i punti delle farmacie, i medici di medicina generale, ma dobbiamo rivedere tutto”.

Lo ha comunicato stasera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“In pratica – ha spiegato Toti – ad aprile riceveremo da Astrazeneca circa 60mila vaccini in meno di quelli previsti, come ci ha comunicato il commissario della Protezione civile. Pertanto, occorre rifare tutti i conti. Il commissario Figliuolo mi ha comunicato che Astrazeneca è in difficoltà con le consegne e forse potrebbero aumentare i vaccini Pfizer e Moderna, ma al momento non lo sappiamo.

Oggi sono state somministrate, tra Pfizer-BioNTech, Moderna e Astrazeneca circa 3600 vaccini, che per essere un sabato rappresenta un’ ottima misura.

Dalla prossima settimana contiamo di arrivare a 50.0000, vaccini permettendo. Perché è evidente che la notizia della riduzione della consegna delle dose Astrazeneca ha scombinato la programmazione di aprile.

Da lunedì comunque s’inizieranno le vaccinazioni alle categorie prioritarie con i medici di Medicina generale e poi aggiungeremo l’hub della Fiera del mare di genova, che verrà attivato da lunedì 29 aprile e i punti presso i farmacisti.

Ricevere la metà dei vaccini previsti è un problema. Io non dò colpa a nessuno, è evidente che la situazione è molto complicata, ma chiediamo al premier Mario Draghi di usare tutto il suo peso per stabilizzare le consegne”.