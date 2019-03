Assegnati a Limone Piemonte i titoli regionali Pulcini

A cura del Grizzly Snow Team, a Limone Piemonte sabato è andato in scena un gigante valevole anche come Campionato Regionale per la categoria Pulcini. La giornata di confronti è aspetta dalle sfide Super Baby con gli ori di Francesca Pera (Ceva) e Pier Giacomo Barabino (Imperia Sci 2004). Nel Baby sono, invece, Cecilia Balbo (Grizzly) e Diego Remussi (Valbormida) a dettar legge. Applausi per i migliori Cuccioli in forza a Ceva (Carlo Migone) e Valbormida (Sofia Ciman). Tocca a Federica Toesca (College) e Federico Bergamasco (Grizzly) festeggiare le migliori affermazioni nella categoria Ragazzi. Doppia gioia Imperia Sci 2004 tra gli Allievi con Pietro Salsotto ed Elisa Pagani. Tra i Giovani/Seniores le affermazioni di Maria Senes (Imperia Sci 2004) e Umberto Quirino (College). Massimiliano Marino e Osvaldo Brondello firmano le gare Master.