Artesina: gli impianti aperti da venerdì

Artesina, con oltre un metro di neve caduta negli ultimi giorni, apre la stagione sciistica venerdì prossimo 22 novembre e rimarrà rimanendo aperta tutti i giorni a seguire.

Saranno da subito aperti i seguenti impianti: Tappeto Costabella, Seggiovia Colletto, Seggiovia Castellino e doppio Ski-lift Turra con quasi la totalità delle piste. Il prezzo dello skipass sarà di euro 25.

La novità più importante della nuova stagione è senza dubbio il completo rifacimento della pista Selletta che dalla Turra scende ad Artesina 1300 con parti completamente nuove. E ‘ stato poi ulteriormente potenziamento l’impianto di innevamento programmato e rifatto il campo scuola Pinky Park, perfetto per bambini e principianti con una parte accessibile a chi non scia per discese con il bob.

Aggiornamenti in diretta sono visibili sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ e sul sito ufficiale Artesina.it per verificare lo stato di impianti e piste. La situazione in diretta può essere verificata anche grazie alla webcam.

Il comprensorio del Mondoleski (con le stazioni collegate di Pratonevoso e Frabosa) è a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví. (Autostrada A6). Può vantare 130 km di piste adatte a tutte le esigenze. Ad Artesina si scia a 2000 metri di quota e la stazione è ideale per le famiglie con il nuovo campo scuola e gli eventi con Pinky e la musica in Piazza.

Info disponibili contattando i numeri 0174242000, 3357312000 o 019805893 o scrivendo alla mail posta@artesina.it.