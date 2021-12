Ars Nova nell’Oratorio N.S. Assunta di Varazze, oggi pomeriggio, l’Accademia Musicale si esibirà in un concerto natalizio

Ars Nova nell’Oratorio N.S. Assunta di Varazze, ingresso libero nel rispetto delle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del COVID-19 e sue varianti.

L’Associazione Culturale Ars Nova di Varazze è una locale Scuola di Musica, con maestri tutti diplomati al conservatorio, che tengono lezioni nelle sale dell’Oratorio Salesiano Don Bosco:

– Lezioni di strumento dai 6 anni in su;

– Corsi di canto individuali, di coppia ed in gruppo;

– Laboratori propedeutici per bimbi dai 3 ai 6 anni.

Brevi note sul corpo docenti di Ars Nova:

Francesca Addario dal 2019 è presidente dell’Associazione Culturale “Ars Nova” di Varazze e docente di pianoforte presso l’Accademia Musicale “Teresiana” di Savona, con la quale collabora in qualità di pianista accompagnatrice in concerti e Masterclass.

Elena Bacchiarello è specializzata in Metodologie didattiche, pedagogia e psicologia musicale. Attualmente è docente di clarinetto presso il Liceo Musicale “G.Bruno” di Albenga, presso l’Associazione “S. M. Immacolata” di Loano (SV) e presso la Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di Ovada (AL).

Davide Nari, tra l’altro, ha eseguito in prima esecuzione nazionale brani di compositori contemporanei. Attualmente fa parte del “Duo Brillance”, del “Trio Klonos”, del “Trio Panamericano”, del “Trio Aelia” e della “R. Zegna Jazz Orchestra”. Inoltre, è attivo anche nella musica jazz, potendo vantare collaborazioni con artisti di caratura internazionale.

Carola Romano, savonese, nel 2015 si diploma brillantemente al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, sotto la guida del M° Donella Terenzio. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice e da gennaio 2020 collabora con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Nell’ottobre del 2020 ha partecipato alla masterclass di violino barocco sotto la guida del M° Maurizio Cadossi. Attualmente si sta perfezionando sotto la guida del M° Elisabetta Garetti.

Demetra Piccardo è l’insegnante che curerà il Laboratorio musicale per i più piccoli. Si tratta di un corso per avvicinare i più piccoli al mondo della musica attraverso il gioco e la stimolazione dei sensi tramite l’utilizzo di strumenti musicali per la didattica, la costruzione degli strumenti musicali, l’ascolto e il movimento … tutto in sicurezza. Il corso è consigliato per bambini dai 3 ai 6 anni.

Mattia Pelosi, è il tenore loanese che sin da giovanissimo dimostra una notevole predisposizione per il canto lirico sotto la guida del M° Andrea Elena. Nel luglio 2011 ha registrato, presso l’Auditorium RAI di Torino, una selezione de “Il Fantasma dell’Opera” di E.L. Webber accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Inoltre, è direttore artistico e musicale dell’Associazione Musicale loanese e dal 2019 insegna canto lirico e canto corale presso l’Accademia Musicale del Finale.