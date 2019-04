Arrivi e partenze nella Questura di Imperia

Sono tre i nuovi arrivi alla Questura di Imperia. Ad annunciarlo il Questore Cesare Capocasa.

Nel dettaglio, i tre nuovi commissari sono Benedetta De Filippi, 29 anni, di Torino; Jacopo Gusmaroli, 28 anni, di Milano e Pasquale Russo, 33 anni, di Caserta.

Contestualmente, sono tre i Funzionari che lasceranno il capoluogo ligure.

Il Capo di Gabinetto Raimondo Martorano e il Dirigente dell’ufficio Immigrazione Giulia Pretto saranno trasferiti alla Questura di Vicenza.

Il Commissario Capo Francesco Federico, invece, sarà trasferito a Foggia. Sarà il Commissario Capo Giuseppe Valentino a ricoprire il ruolo di Capo di Gabinetto

“La Questura si rinnova – ha affermato il Questore Cesare Capocasa – Ringrazio coloro che andranno via per il prezioso contributo di questi anni. Siamo felici per loro perché saranno trasferiti nelle sedi che desideravano. Cogliamo l’occasione per dare il benvenuto e augurare buon lavoro ai nuovi arrivati.”