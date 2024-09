Arriva Palco d’Autore 2024. L’8 settembre alla Tana del Blasco di Salerno la finale nazionale della 5° edizione del premio musica e parole.

Ecco gli Artisti Finalisti:

Arriva Palco d’Autore 2024, tutti i dettagli. Ideato dae organizzato da Bit & Sound Music, questo evento è un punto di riferimento per la musica d’autore nel panorama nazionale, dedicato a brani inediti e interpretazioni originali. Quest’anno, la finale vedrà la partecipazione di artisti selezionati da ogni angolo d’Italia, frutto di un record di iscrizioni che testimonia la crescente rilevanza del concorso.è stato il primo contest live nazionale a riprendere dopo il lockdown del 2020, consolidando il suo successo grazie alla massiccia partecipazione di pubblico e artisti e a un processo di selezione trasparente che valorizza la cultura musicale. Il contest offre agli artisti una vetrina privilegiata per presentare e promuovere i loro progetti artistici, rendendoli i veri protagonisti dell’evento.presso l’area concerti. Durante l’evento, i finalisti si esibiranno dal vivo, e una giuria di esperti del settore assegnerà laai primi tre classificati.Antonella Cimino, Ar’fly, Christian Frosio, Ciaro, Cristian Noro, Diorha’, Dylan, Giovanna Russo, Joia B, Lorenzo Alfieri, Mrs Glorya, Nicola Roncaglia, Riccardo Elefante, Stefano Di Nucci. La serata sarà presentata dagiornalista e conduttore di spicco nel panorama cantautorale italiano. L’evento includerà ospiti a sorpresa, sarà documentata attraverso interviste e riprese del backstage e sarà trasmessa in differita sia in streaming che sui canali radiofonici e televisivi.rappresenta un appuntamento per gli appassionati di musica d’autore, un’occasione per celebrare il talento emergente e la creatività nel campo musicale italiano.