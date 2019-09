Arriva la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Lunedì 16 settembre, a Genova la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile incomincia presto

Tutti in bici all’alba di lunedì 16 settembre per andare a vedere

sorgere il sole a Spianata Castelletto, questa è la proposta di FIAB

Genova ai ciclisti urbani genovesi. L’evento Alba, bike e fugassa vuole

essere un buon inizio di settimana per chi crede che sia possibile una

mobilità diversa in città. L’appuntamento é dalle 7:00 alle 7:30 per

godere dello spettacolo del sorgere del sole sul centro storico e… a

seguire focaccia per tutti offerta da FIAB!

Le iniziative proseguono poi al pomeriggio quando alle 17,30 presso il

Teatro Auditorium Strada Nuova di Palazzo Rosso (ingresso da Vico

Boccanegra) si terrà una tavola rotonda sulla ciclabilita’ genovese.

Interverranno:

Matteo Campora, neo Assessore alla Mobilità e all’Ambiente del Comune

di Genova –

Romolo Solari, Presidente FIAB Genova

Enrico Musso, Direttore del Centro Italiano di Eccellenza sulla

Logistica i Trasporti e le Infrastrutture

Luca Dolmetta, Consigliere Ordine degli Architetti

Stefano Balleari, Vice Sindaco del Comune di Genova

Modera: Emanuele Dotto, Giornalista Rai

Con l’evento ci si vuole confrontare sui progetti che riguardano la

mobilità ciclistica nella nostra città. Tutti i ciclisti urbani, i

ciclisti sportivi e i cittadini che hanno desiderio di bici sono

invitati a portare idee, proposte, suggestioni e segnalazioni per una

Genova sempre più ciclabile e meno inquinata.

RIFERIMENTI

Romolo Solari, Presidente FIAB Genova | +39 350 511 1551

Federico Re, coordinatore SEM Genova | +39 348 693 0265

https://www.adbgenova.it

https://www.facebook.com/events/499386980876005