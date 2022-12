Arriva il Cimento invernale a Santo Stefano nell’ambito di Alassio Christmas Town. Tantissime iniziative per le feste natalizie.

Arriva il Cimento invernale a Santo Stefano, i dettagli.

Prosegue l’animazione per le vie del centro commerciale con la Parata di Natale, l’esposizione itinerante e le nuove proiezioni della kermesse “Da Alassio a Olympia – Un Mare di Giochi” e tutte le attrazioni.

A Santo Stefano torna il Cimento Invernale.

Alassio si prepara al Natale lo fa come sempre con le iniziative di Alassio Christmas Town e le attrazioni che nelle scorse settimane hanno iniziato a catalizzare l’attenzione di grandi e piccini.

In Piazza Partigiani è stato allestito il Luna Park per i più piccoli: giostre, autoscontri, tappeti elastici e giochi per bimbi e famiglie per scandire le giornate di festa.

Anche in Piazza della Libertà è tornato il “Salta Salta” il grande trampolino, tanto apprezzato dai più piccoli e non solo.

La pista di pattinaggio sta registrano il consueto successo anche durante le giornate di pioggia grazie all’ampia copertura.

​Per il week end è prevista l’ormai quotidiana animazione per le strade, sotto la direzione artistica di Marco Dottore con gli artisti della Fem Spettacoli, protagonista già dello scorso Natale, un gruppo di lavoro formato da oltre 20 artisti con diverse compagnie, ognuna specializzata in un settore differente, che permette di presentare un programma Natalizio vario e spettacolare.

Nel programma sono previsti anche spettacoli itineranti nelle piazze della città, della durata di circa un’ora, ripetuti per 3 volte (16,30/17,30/18,30).

Ci saranno trampolieri luminosi, trampolieri con costume da folletto e da albero di Natale, giocolieri con luci led e con il fuoco, equilibristi sul monociclo, acrobazie aeree su piccola struttura itinerante, artisti con costumi illusion, artisti itineranti con balletti natalizi e parate in costume.

Dal canto suo Babbo Natale, sarà sempre presente nella sua casetta in Piazza Matteotti, ad eccezione del 25 dicembre – del resto sarà impegnatissimo a portare i regali ai bimbi buoni di tutta la città.

Si è completato lo scenario delle luminarie natalizie e ogni piazza di Alassio è stata caratterizzata da gigantesche sculture luminose: una grande sfera in Via Roma, il Cappello di Babbo Natale in Piazza Airaldi Durante, il pacco regalo in Piazza Matteotti, la Stella in Piazzetta Beniscelli, la Renna in prossimità del Torrione, un grande Teddy Bear nei giardini Mario Berrino e un’altra stella alla radice del Molo.

Proprio queste sculture, ma tutto il Natale alassino in genere, hanno suggerito l’idea di un contest fotografico

Gli ospiti degli alberghi alassini hanno ricevuto e riceveranno pem cards gratuite in modo da invogliarli a far partire da Alassio Christmas Town i propri messaggi di auguri.

Nasce così il concorso #spedisciiltuonatale: gli ospiti degli hotel potranno inviare i propri auguri con un’immagine del Natale alassino. Vince la cartolina che arriva più lontano (un soggiorno di 1 settimana per due persone maggio-giugno) e chi l’ha inviata (un week end per due persone).

Per tutti gli altri il concorso è ancora più semplice: è sufficiente scattare una foto accanto a una della sculture luminose che caratterizzano le piazze alassine e pubblicarla su Instagram o Facebook con l’hashtag #spedisciiltuonatale. Vince lo scatto più divertente e a parità di giudizio, quello che ha ricevuto il maggior numero di like.

Per “Da Alassio a Olympia – un Mare di Giochi” presso l’Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica, per il prossimo fine settimana sono previste le seguenti proiezioni: venerdì 23 dicembre alle ore 16 – “A un passo da te” di Marco Gallo

Il film racconta gli ultimi cinque anni della A.S. Roma Nuoto, società di pallanuoto fondata da due ventenni e portata ad un passo dalla Serie A1 in meno di dieci anni, perdendo per tre anni di fila la finale playoff nella decisiva Gara3.

sabato 24 dicembre ore 16 – “1968 – sport & revolution ” di Emanuela Audisio, Thierry Bertini – 3D produzioni srl

Il ‘68 dello sport è racchiuso in una foto che sta nei poster, sta nella memoria, sta nella storia.

Una delle immagini più famose del ‘900. Tommie Smith e John Carlos in piedi sul podio olimpico dei 200 che ascoltano l’inno americano con le medaglie al collo: guanto nero, testa bassa, pugno alto.

Quei giochi rivoluzionari cambiarono per sempre la coscienza politica dello sport, ma anche la sua evoluzione tecnica e tecnologica.

Martedì 27 dicembre ore 16 – “Crazy for Football – matti per il calcio” di Volfango De Biasi

Si tratta della storia di un gruppo di pazienti psichiatrici provenienti da diversi dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, uniti da un sogno: quello di partecipare ai mondiali di calcio a 5 per pazienti psichiatrici.

​Tutte le proiezioni sono libere e ad ingresso gratuito.

Il progetto è inserito all’interno del World Ficts Challenge, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva. La FICTS mette inoltre a disposizione, con accesso gratuito per tutto il periodo dell’evento, oltre 27mila video a tema sportivo sulla piattaforma sportmoviestv.com.

Lunedì 26 dicembre alle 11, sul litorale di Passeggiata Grollero, nei pressi del Pontile Bestoso torna il Cimento Invernale di Nuoto quest’anno alla sua 58° edizione. E’ il più vecchio della Liguria e tra i più vecchi d’Italia.

A promuovere l’evento sono la Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Un’idea semplice, che mette un po’ i brividi: un semplice tuffo in mare come si fa d’estate, ma sfidando le temperature invernali, quest’anno particolarmente rigide.

Posso partecipare tutti, bambini di età e bambini nello spirito.

In tutte le edizioni il numero dei partecipanti è sempre stato particolarmente elevato, oltre duecento partecipanti ogni anno e in qualche edizione anche oltre.

E la Sezione di Alassio della Società Nazionale di Salvamento, organizzatrice della manifestazione, impegna interi mesi di lavoro alla preparazione dell’evento che ogni anno attira tantissimi turisti presenti ad Alassio per le festività natalizie lungo il litorale.

La manifestazione offre una straordinaria promozione alla Città grazie alla presenza dei media locali, nazionali e internazionali che per l’occasione puntano i riflettori su questa curiosa tradizione stagionale.

Dunque l’evento si svolge sulla spiaggia accanto al Molo di Alassio il 26 dicembre e vede la partecipazione di impavidi bagnanti che, “sprezzanti del pericolo”, si gettano coraggiosamente in mare in condizioni atmosferiche decisamente poco tropicali.

Tutti i partecipanti vengono premiati con svariati omaggi e un ambito diploma, e ristorati all’uscita dall’acqua con un banchetto che si conclude con il tradizionale brindisi offerto anche al pubblico in passeggiata, oltre agli assaggi degli sponsor partecipanti.

Coppe e targhe specifiche vengono assegnate agli sportivi maggiormente meritevoli, il più giovane, il più anziano, il più fedele e fra i molti riconoscimenti anche uno al gruppo più numeroso.

Grande attenzione è, chiaramente, rivolta alla sicurezza che vede impegnati bagnini di salvataggio, mezzi di soccorso in mare e a terra.

Programma: Ore 10.00 – Apertura iscrizioni Ore 11.00 – Raduno partecipanti Ore 11.15 – Tuffo in mare Ore 12.00 – Premiazione.

Il conto alla rovescia del tuffo collettivo sarà scandito dal corpo Bandistico Città di Alassio, dall’Animazione di Alassio Christmas Town e da un volto e una voce ben nota al pubblico di Alassio, quella del Dj del Mare, Franco Branco.​

Per informazioni e iscrizioni:

Società Nazionale di Salvamento Sezione di Alassio Tel. 0182/646.465 Cell. 335/710.329.8