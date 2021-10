Arpal: ore 10 chiusura allerta in Liguria. E ora a Genova piove. Le previsioni

“Dopo il passaggio, più rapido del previsto, dell’atteso fronte perturbato sulla Liguria, la fase di acuto maltempo che ha interessato la Liguria va progressivamente attenuandosi.

Arpal ha quindi modificato l’allerta meteo, che si chiude in tutte le zone alle 10 di oggi”.

Lo hanno comunicato stamane i responsabili di Arpal.

“Dalla scorsa mezzanotte – hanno aggiunto – rovesci sparsi, deboli localmente moderati (cumulata oraria massima 21 millimetri a Cuccarello, nel Comune di Sesta Godano) hanno interessato il territorio regionale.

Dalla serata di ieri, i livelli idrometrici dei corsi d’acqua di Centro Ponente, maggiormente interessati dalle precipitazioni (Bormida di Spigno, Erro, Orba, Stura, Letimbro), sono rientrati al di sotto delle soglie di esondazione e di guardia.

Attualmente i livelli sono in lenta discesa, discesa che proseguirà nel corso delle prossime ore. Non si escludono, comunque, nelle prossime ore fenomeni legati a una residua instabilità post frontale.

I venti , che restano prevalentemente meridionali, sono ancora forti con raffiche anche superiori ai 100 km/h (115.6 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino, 100.1 km/h a Fontana Fresca, Sori)”.

E stamane, a differenza di ieri mattina, a Genova è piovuto in maniera abbondante.

Ecco le previsioni degli epserti di Arpal.

“OGGI: Residua instabilità con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale di intensità al più moderata; non si escludono isolati episodi forti inizialmente su B, in successivo confinamento su CE. Venti da Sud in rotazione a Sud-Ovest, fino a 60-70km/h sui crinali, settori costieri di A ad ovest di Capo Mele e sui capi esposti di C, con raffiche localmente superiori ai 100 km/h in quota. Mare agitato o localmente molto agitato specie su C, con mareggiate di libeccio.

DOMANI: l’ingresso e il transito di una veloce perturbazione fredda da Nord-Ovest determina un aumento dell’instabilità sul Centro-Levante dove sono attesi rovesci e temporali; non si escludono isolati episodi forti oltre ad un marginale coinvolgimento di A. Rinforzo dei venti settentrionali su tutte le zone, fino a forti dal tardo pomeriggio e di burrasca dalla sera/notte sulla parte centrale della regione. Mare localmente agitato su C per onda formata da libeccio, graduale calo in giornata.

GIOVEDI’ 7: Nella prima parte della giornata venti forti da Nord su tutte le zone con raffiche fino a

burrasca specie su ABD; dal pomeriggio tendenza a graduale attenuazione.

Attualmente precipitazioni d’intensità debole (nell’ultima ora cumulata massima 6.2 a Mele in provincia di Genova) si registrano nel settore centrale della regione”.