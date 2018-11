Arpal: a Rapallo oltre 22 gradi. Domani venti forti settentrionali su centro Liguria

Ecco il bollettino meteo di ieri sera diffuso da Arpal.

“Dopo la conclusione dell’allerta meteo alle ore 12, non sono mancate le nuvole, soprattutto a Ponente e nell’entroterra di Levante con rovesci mentre maggiori schiarite hanno interessato la costa, in particolare il settore centrale. Nelle ultime sei ore troviamo, infatti, 14.8 millimetri di cumulata a Sanremo e, dall’altra parte, 10.4 a Santo Stefano d’Aveto. Alle 18.30 nubi interessano il Ponente e la zona tra il Tigullio e lo spezzino, senza precipitazioni.

I venti sono orientati quasi ovunque dai quadranti settentrionali, deboli, il mare è ancora molto mosso con altezza massima dell’onda alla boa di Capo Mele di 2.58 metri e temperatura dell’acqua di 20.3 gradi.

A proposito di temperature, nella notte Poggio Fearza (Imperia) ha raggiunto 0.1 gradi, Monte Settepani (Savona) -0.7, Pratomollo (Genova) 2.8, Casoni di Suvero (La Spezia) 5.7.

Massima di giornata a Castelnuovo Magra (La Spezia) con 23.0 gradi, in provincia di Genova 22.4 a Rapallo, nel savonese 18.7 ad Albenga Isolabella, nell’imperiese 17.2 a Diano Castello.

Ecco minime e massime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia.

Genova Centro Funzionale 11.5-21.3

Savona Istituto Nautico 9.2-18.4

Imperia Osservatorio Meteo Sismico non pervenuta

La Spezia 12.2-19.8″.

Le previsioni per oggi e domani elaborate dal Centro Meteo Arpal.

Oggi. Dalla tarda mattinata, aumento della nuvolosità a partire da Levante con possibili deboli precipitazioni sparse e locali rovesci in estensione, dal pomeriggio, anche al Centro e localmente al Ponente.

Venti: in prevalenza settentrionali, in rinforzo fino a moderati o forti su Centro-Ponente, deboli o moderati con rari rinforzi altrove.

Mare: in prevalenza mosso, molto mosso al largo per onda viva da nord.

Umidità: su valori medio-alti.

Segnalazioni di Protezione civile: vento forte da Nord su Centro-Ponente.

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.

Domani. Il continuo afflusso di aria umida sulla Liguria determina probabili precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio, in particolare su Centro-Ponente. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire da Levante.

Venti: forti settentrionali su Centro-Ponente, moderati con locali rinforzi a Levante.

Mare: mosso stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Umidità: su valori medio-alti.

Segnalazioni di Protezione civile: venti forti settentrionali. Temperature minime stazionarie, massime in aumento”.